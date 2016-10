Mijn bezoeken aan de VUmc

Andere artikelen







26 oktober 2016: mijn geslachtsaanpassende operatie in het Amstelland Ziekenhuis

28e afspraak op 25 oktober 2016:

Opname 14.00 uur in het Amstelland Ziekenhuis

27e afspraak op 06 oktober 2016:

Amstelland Ziekenhuis

pre operatief consult, bloedprikken,apotheek,verpleegkundige,anesthesist

26e afsrpaak op 21 juli 2016:

VUmc afspraak/bezoek aan de arts Liane Elferink op receptie V voor goedkeuring genitale gebied. Hoera ik sta nu op de operatiewachtlijst voor mijn SRS

25e afsrpaak op 15 juli 2016:

VUmc afspraak/bezoek aan endocrinoloog

24e afspraak op 08 april 2016

VUmc afspraak/bezoek aan endocrinologe/dermatologe nieuwe machtiging

23e afsrpaak/bezoek op 11 maart 2016:

VUmc afspraak met endocrinologe plus verpleegkundige. Ontharing nog steeds niet goed

22e afspraak/bezoek op 12 februari 2016:

VUmc afspraak met medisch psychologe

21e afspraak/bezoek op 04 december 2015:

VUmc afspraak met endocrinoloog 20e afspraak/bezoek op 03 november 2015:

VUmc afspraak receptie V voor controle genitale ontharing. Genitale ontharing nog niet voldoende.



19e afspraak/bezoek op 20 oktober 2015:

VUmc afspraak dermatologe/endocrinologe voor nieuwe machtiging via VUmc voor gezichtsepilaite. Wordt aangevraagd en ook gekregen.

18e afspraak/bezoek op 04 september 2015:

VUmc afspraak endocrinoloog(bloedprikken en recept) 17e afspraak/bezoek op 25 augustus 2015:

Intake gesprek op receptie V voor vaginaplastiek. Kom nog niet op de wachtlijst voor een operatie omdat de genitale ontharing nog niet voldoende is.

16e afspraak/bezoek op 29 mei 2015:

Eind gesprek RLE real live fase met medische psychologe en endocrinologe. 15e afspraak/bezoek op 24 april. 2015:

VUmc afspraak medische psychologe en endocrinologe 14e afspraak/bezoek op 10 maart. 2015:

VUmc bezoek aan de dermatologe voor nieuwe machtiging gezichtsepilatie 13e afspraak/bezoek op 16 januari 2015:

VUmc afspraak medisch psychologe en endocrinologe 12e afspraak/bezoek op 27 okt. 2014:

Voorlichtingsavond VUmc voor Genitale Chirurgie voor man naar vrouw Transgenders 11e afspraak/bezoek op 10 okt. 2014:

VUmc afspraak medisch psychologe en endocrinoloog 10e afspraak/bezoek op 19 aug. 2014:

VUmc dexa botscan en geprek met mijn medisch psychologe 9e afspraak/bezoek op 12 juni 2014:

Eerste bezoek naar de endrocrinoloog van het VUmc plus bloedprikken.

Start RLE 8e afspraak/bezoek op 01 april 2014:

Extra gesprek diagnostische gesprek bij de VUmc 8e afspraak/bezoek op 11 maart 2014:

Zesde diagnostische gesprek bij de VUmc, in principe mijn laatste, diagnostische gesprek bij de VUmc.

7e afspraak/bezoek op 11 februari 2014:

Vijfde diagnostische gesprek bij de VUmc

6e afspraak/bezoek op 14 januari 2014:

Vierde diagnostische gesprek bij de VUmc deze keer met vrouw en dochter 5e afspraak/bezoek op 17 december 2013:

Derde diagnostische gesprek bij de VUmc 4e afspraak/bezoek op 11 december 2013:

Groot pyschologisch onderzoek bij de VUmc duurt bij mij 5 uur.



3e afspraak/bezoek op 19 november 2013:

Tweede diagnotische geprek bij de VUmc 2e afspraak/bezoek op 22 oktober 2013:

Start van mijn diagnostische gesprekken bij de VUMC. Er worden meteen nog 6 afsrpaken gemaakt 1e afspraak/bezoek op 11 februari 2013:

Screeningsgesprek bij het genderteam van het VUmc.









Ofsen 29 aug 2015 14:26 ongelooflijk wat je allemaal moet doorstaan. sterkte met alles.



Marianne 22 aug 2016 09:22 Komt er eindelijk schot in dus?