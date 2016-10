02 januari 2013: Mijn aanmelding bij de VUmc en belangrijke data

VUmc genderpolikliniek

het jaar 2016:



26 okt. Operatie SRS in het Amsterland Ziekenhuis.



25 okt. Opname Amstelland Ziekenhuis om 14.00 uur.



06 okt. per operatief consult voor SRS in het Amstelland Ziekenhuis

11.55 bloedprikken 12.25 drie gesprekken



07 sept. VUmc belt afdeling operatieplanning. Mijn SRS is op 26 oktober in het Amstelland Ziekenhuis.



21 juli VUmc afspraak Lian Elferink receptie V. Genitaal gebied goedgekeurd ik sta op de operatielijst voor mijn SRS.



21 jul. 2016: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 10 weken

15 jul. 2016: VUmc afspraak dermatoloog

12 jul. 2016: Controle genitaal gebied Huidzorg Zeist (10?)

22 juni 2016: VUmc bellen receptie V

21 juni 2016: EE 9 genitaal bij Huidzorg Zeist

Hoera de laatste genitale ontharing, het gebied is vrij van grijze haren.

Ga morgen VUmc bellen om een afspraak te maken.

11 juni 2016: VUmc wachtlijst voor vagioaplastiek minder dan 12 weken.

23 mei 2016: EE 8 genitaal en EE 53/6 gezicht Huidzorg Zeist

23 mei 2016: VUmc gebeld receptie k aanvraag hormonen

20 mei 2016: Nieuwe machtiging nr. 4 is binnen van het Zilveren Kruis

15 mei 2016: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek was 4 weken sinds februari nu per de maand mei minder dan 12 weken!

26 apr. 2016 EE 7/ genitale elektrische epilatie Huidzorg Zeist

08 apr. 2016: VUmc afspraak dermatologe voor een nieuwe aanvraag via de VUmc voor een nieuwe machtiging voor gezichtepilaitie.

06 apr. 2016: 6e genitale elektrische ontharing bij Huidzorg in Zeist

14 mrt. 2016: 5e genitale elektrische ontharing bij Huidzorg in Zeist

11 mrt. 2016: VUmc afspraak met de endocrinologe en verpleegkundige om geniale ontharing te laten controleren

12 feb. 2016: VUmc afspraak met medisch psychologe

10 feb. 2016 VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek nog steeds 4 weken

10 feb. 2016 4e genitale elektrische epilatie bij Huidzorg in Zeist

23 jan. 2016: 2e( totaal 10e) genitale laserbehandeling bij Huidzorg in Zeist





het jaar 2015:

29 dec. 2015: 3e genitale elektrische epilatie bij Huidzorg in Zeist

09 dec. 2015: 1e( 9e) genitale laserbehandeling bij Huidzorg in Zeist

04 dec. 2015: VUmc bezoek aan endocrinoloog

01 dec. 2015: 2e genitale elektrische epilaite bij Huidzorg in Zeist

01 dec. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek nog steeds 4 weken

18 nov. 2015: 1e genitale elektrische epilatie bij Huidzorg in Zeist

03 nov. 2015: VUmc afspraak receptie V voor controle genitale ontharing. Nog niet voldoende. Kom nog steeds niet op de operatielijst

01 nov. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek van 9 naar 4 weken!

27 okt. 2015: 8e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat

20 okt. 2015: bezoek aan de dermatologe/endocrinologe van de VUmc voor een nieuwe aanvraag machtiging voor gezichtepilaitie. Wordt aangevraagd.

10 okt. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek is nu 9 weken.

22 sept. 2015: Brief VUmc receptie V afspraak van 5 nov gaat naar 3 nov

15 sept. 2015: afspraak voor 5 nov. gemaakt met receptie V van de VUMC voor controle op geniatale ontharing

15 sept. 2015: 7e (extra 1) genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat. Ze hoopt 3(4)behandelingen?

14 sept. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek is 10 weken gebleven

04 sept. 2015: bezoek aan de endocrinoloog van de VUmc(bloedprikken plus recept)

27 aug. 2015: Belafsrpaak met de operatieassistente(arts) van de VUmc

Belde om 17.10 Genitale ontharing tot perineum! Helaas verkeerde move

25 aug. 2015: Intakegesprek voor vaginaplastiek bij de VUmc met de operatieassistente(arts)

Grote teleurstelling op mijn belangrijkste gesprek tot nu toe bij de VUmc. De genitale ontharivng is niet voldoende dus ik wordt nog niet op de wachtlijst voor vaginaplastiek gezet!

20 aug. 2015: De officiele brief voor intakegesprek vaginaplastiek ontvangen

20 aug. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek is 10 weken gebleven

21 juli 2015: Uitdraai van de afspraken gekregen van de genderpoli, en inderdaad daar staat 25 augustus op voor receptie V

15 juli 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek van 12 naar 10 weken!

10 juli 2015: gebeld door de afdeling plastische chirurgie (V) van de VUmc.

afspraak op 25 augustus 2015 groepsintakegepsrek voor vaginaplastiek. Bevestigingsbrief komt er aan.

17 juni 2015: VUmc gebeld met afdeling V. Nog even geduld u ligt op de stapel.

17 juni 2015: VUmc, intake gesprek vaginaplastiek gaat helaas niet door.

15 juni 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek van 21 naar 12 weken!

12 juni 2015: 12 maanden EINDE RLE real life fase!

29 mei 2015: Eind gesprek RLE real live fase.

15 mei 2015: 6e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat

14 mei 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek van 18 naar 21 weken

12 mei 2015: VUmc uitnogdiging voor intake gesprek vaginaplastiek

24 apr. 2015: VUmc afspraak medische psychologe en endocrinologe

03 apr. 2015: 5e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat

25 mrt. 2015: Tweede machtiging binnen van ZK voor gezichtsepilaitie

13 mrt. 2015: Brief VUmc ontvangen voor 2e machtiging elektrisch epileren

10 mrt. 2015: VUmc bezoek aan de dermatologe voor 2e machtiging

20 feb. 2015: Mijn eerste mammografie in het ziekenhuis DIAK Utrecht

20 feb. 2015: 4e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Bilstraat

03 feb. 2015: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek nu 18 weken.

16 jan. 2015: VUmc afspraak medisch psychologe en endocrinologe

09 jan. 2015: 3e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat



het jaar 2014:

14 januari 2014: Vierde diagnostische gesprek bij de VUmc

deze keer met vrouw en dochter

11 februari 2014: Vijfde diagnostische gesprek bij de VUmc

11 maart 2014: Zesde, in principe mijn laatste, diagnostische gesprek bij de VUmc.

20 maart 2014: Kleine genderteam vergadering van de VUmc.

Wordt besproken, zijn aanvullende vragen.

01 april 2014: Extra gesprek n.a.v. de kleine genderteam vergadering VUmc.

Nu hoor ik dat ik 4 april geen uitslag hoor wat ik wel gehoopt had

03 april 2014: Grote genderteam vergadering van de VUmc.

Gaat deze maand niet door.

24 april 2014: Kleine genderteam vergadering van de VUmc.

Wordt niet besproken door afwezigheid van mijn psychologe

30 april 2014: Wordt door VUmc opgebeld dat ik niet in de grote

gendervergadering wordt besproken.

01 mei 2014: Grote genderteam vergadering van de VUmc.

Wordt niet besproken

15 mei 2014: Kleine genderteam vergadering van de VUmc.

Hier ben ik beproken

16 mei 2014: Wordt door VUmc gebeld over de uitslag van deze kleine

vergadering. Krijg positief advies op grote genderteam vergadering

05 juni 2014: Grote genderteam vergadering van de VUmc

Wordt nu wel besproken.

06 juni 2014: Gebeld naar VUmc groen licht start RLE en HRT

12 juni 2014: Officiele start van RLE en HRT

12 juni 2014: endrocrinoloog van het VUmc plus bloedprikken

13 juni 2014: Via de website van de VUmc mijn deskundige verklaring aangevraagd

01 juli 2014: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 2 maanden

11 juli 2014: Deskundige verklaring van de VUmc is binnen

12 juli 2014: 1 maand real life fase RLE/HRT

22 juli 2014: Afspraak gemeente Amsterdam

voor wijziging van geboorteakte naar vrouw.

01 aug. 2014: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 4 maanden

19 aug. 2014: VUmc dexa botscan en geprek met mijn medisch psychologe

01 sept. 2014: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 5 maanden

03 sept. 2014: Intake huidtherapeute voor gezichtsontharing

01 okt. 2014: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 4 maanden

10 okt. 2014: VUmc afspraak medisch psychologe en endocrinoloog

16 okt. 2014: Brief van de VUmc ontvangen met toestemming voor genitale ontharing

17 okt. 2014: 1e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat

27 okt. 2014: Voorlichtingsavond Genitale Chirurgie voor man naar vrouw Transgenders

28 nov. 2014: 2e genitale laserbehandeling in Laser Centrum Biltstraat

01 dec. 2014: VUmc wachtlijst voor vaginaplastiek 2 a 3 maanden



het jaar 2013:

02 januari 2013: Aanmelding bij het genderteam van het VUmc te

Amsterdam.

11 februari 2013: Screeningsgesprek bij het genderteam van het VUmc.

22 oktober 2013: Start van mijn diagnostische gesprekken bij de VUMC

worden meteen nog 6 afsrpaken gemaakt

19 november 2013: Tweede diagnotische geprek bij de VUmc

11 december 2013: Groot pyschologisch onderzoek bij de VUmc duurt 5 uur.

17 december 2013: Derde diagnostische gesprek bij de VUmc

het jaar 2012:

07 dec. 2012: Eerste gesprek bij mijn psychiater in Doorn

21 dec. 2012: Tweede gesprek bij mijn psychiater in Doorn waarbij mijn genderdysforie kwartje viel.

informatie over de genderpolikliniek van de VUmc is te vinden via http://www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender/